Kaynak yapan sürücüler cezadan kaçamadı
04.04.2026 16:26
Kaynak yaparak şerit değiştiren araçlar.
Gaziantep'te hatalı şerit değiştirerek kaynak yapan yüzlerce araç sürücüsüne toplam yüzbinlerce TL cezai işlem uygulandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri son günlerde şehir genelinde denetim gerçekleştirdi.
Yapılan denetimler kapsamında 412 araç sürücüsüne toplam 419 bin 380 TL cezai işlem uygulandı.
Araçların şerit değiştirerek kaynak yaptıkları görüntüler de Kent Güvenlik Yönetim (KGYS) kameraları ve emniyet drone kameralarına yansıdı.
Yetkililer tarafından şehirde benzer denetim ve uygulamaların devam edileceği de belirtildi.
YASAL UYARI
GAZIANTEP Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GAZIANTEP Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.