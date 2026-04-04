Kaynak yapan sürücüler cezadan kaçamadı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri son günlerde şehir genelinde denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimler kapsamında 412 araç sürücüsüne toplam 419 bin 380 TL cezai işlem uygulandı.

Araçların şerit değiştirerek kaynak yaptıkları görüntüler de Kent Güvenlik Yönetim (KGYS) kameraları ve emniyet drone kameralarına yansıdı.

Yetkililer tarafından şehirde benzer denetim ve uygulamaların devam edileceği de belirtildi.