Kumar operasyonlarında 352 milyon TL para ele geçirildi

Gaziantep'te 2025 yılında kumar oynayan ve oynanmasına yönelik yer ve imkan sağlayanlara yönelik çok sayıda operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlar çerçevesinde, 195 işyeri mühürlendi, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan ve kumar oynadığı tespit edilen 241 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 352 milyon 420 TL, 200 Euro, bin 550 Dolar suç geliri para ile 146 adet bilgisayar, oyun makinesi ve kumar oynamada kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.