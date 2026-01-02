Kuzenlerin av gezisi cinayetle sonuçlandı
02.01.2026 12:28
İHA
Gaziantep'te birlikte ava çıkan 2 kuzenden biri yanlışlıkla diğer kuzenini vurarak öldürdü. Olay sonrası katil zanlısı kuzen gözaltına alındı.
Olay Oğuzeli ilçesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre kar yağışı sonrası İ.K. ve A.Ç. birlikte ava çıktı. Av esnasında İ.K.'nin elindeki tüfek yanlışlıkla ateş alarak A.Ç.'ye isabet etti.
Olayda isabet eden kurşunla ağır yaralanan Ç., yapılan ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleyle Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralanan A.Ç. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastanede tamamlanan işlemlerin ardından cenaze, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Katil zanlısı kuzen İ.K. ise gözaltına alındı
