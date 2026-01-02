Kuzenlerin av gezisi cinayetle sonuçlandı

Olay Oğuzeli ilçesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre kar yağışı sonrası İ.K. ve A.Ç. birlikte ava çıktı. Av esnasında İ.K.'nin elindeki tüfek yanlışlıkla ateş alarak A.Ç.'ye isabet etti.

Olayda isabet eden kurşunla ağır yaralanan Ç., yapılan ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleyle Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.