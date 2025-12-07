Nurdağı'ndaki ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
07.12.2025 16:03
DHA
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken üç kişi de yaralandı.
Nurdağı-Bahçe kara yolunun 3’üncü kilometresinde E.Y.'nin (59) kontrolünü yitirdiği tarım işçilerini taşıyan minibüs, şarampole yuvarlandı.
Ağaçlara çarparak duran minibüsü görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri minibüste sıkışan 4 kişiyi çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim etti.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emine Y.'nin (54) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü ile minibüsteki R.K. ve F.Y. Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Emine Y.’nin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından toprağa verildi.
KAZA KAMERADA
Öte yandan kaza anına ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde minibüsün yoldan çıktığı ve kazanın yaşandığı görüldü.
YASAL UYARI
GAZIANTEP Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GAZIANTEP Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.