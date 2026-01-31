Ölümden saniyelerle kurtuldu. Kontrolden çıkan servis refüje çıktı
31.01.2026 15:32
Kaza anları kameralar tarafından görüntülendi.
Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği işçi servisi, refüje çıktı. Olay sırasında refüjden karşıya geçmeye çalışan yayanın ise son anda kurtuldu.
Kaza, 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen işçi servisi, seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüje çıktı.
Olay sırasında refüjden karşıya geçmeye çalışan yayanın canını zor kurtardı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
