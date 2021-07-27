Otomobilden ateş eden kişiye 48 bin lira ceza

Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı,

Gaziantep'te seyir halindeki aracının içerisinde silahla havaya ateş açan sürücüye 48 bin 275 lira cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre polis ekipleri, kentte seyir halindeki otomobilinden tabancayla havaya ateş eden ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntülerden tespit edilen sürücüyü yakalayan ekipler, şüpheliye 48 bin 275 bin lira ceza uyguladı.