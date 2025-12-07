Park halindeki otomobil alev alev yandı
07.12.2025 16:35
İHA
Gaziantep'te park halindeki otomobilde yangın çıktı. Araçta büyük hasar meydana geldi.
Şehitkamil ilçesi Kuzeyşehir bölgesi Karacaören Mahallesi'nde park halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın aracı tamamen sardı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak, alevlere müdahale etti. Yangın vatandaşların müdahalesiyle söndürülürken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
GAZIANTEP Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GAZIANTEP Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.