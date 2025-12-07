Park halindeki otomobil alev alev yandı

Kısa sürede büyüyen yangın aracı tamamen sardı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak, alevlere müdahale etti. Yangın vatandaşların müdahalesiyle söndürülürken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Şehitkamil ilçesi Kuzeyşehir bölgesi Karacaören Mahallesi'nde park halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

