Polis memuru corona virüse yenik düştü (Gaziantep Haberleri)

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 10 gündür corona virüs tedavisi gören 54 yaşındaki polis memuru Arif Kılıç, yaşamını yitirdi.

Gaziantep Haberleri DHA 25.08.2021 - 06:24

Polis memuru corona virüse yenik düştü

Gaziantep Haberleri - DHA,

Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli evli ve 2 çocuk babası polis memuru Arif Kılıç, yaklaşık 10 gün önce corona virüse yakalandı.

Düziçi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Kılıç, dün gece hayatını kaybetti. Arif Kılıç’ın cenazesi ilçeye bağlı Zincirli Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

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