Rüşvet operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki gün önce rüşvet suçuna yönelik olarak operasyon düzenledi.

Eş zamanlı baskınlarda 2 tüfek, 1 tabanca, 19 çeyrek altın, 130 bin TL, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Adliyeye sevk edilenlerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 5 kişiyse serbest bırakıldı.