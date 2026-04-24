Rüşvet operasyonunda 8 kişi tutuklandı
24.04.2026 15:47
Adliyeye sevk edilen 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, diğer 5 kişiyse serbest bırakıldı.
Gaziantep'teki rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 8'i tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki gün önce rüşvet suçuna yönelik olarak operasyon düzenledi.
Eş zamanlı baskınlarda 2 tüfek, 1 tabanca, 19 çeyrek altın, 130 bin TL, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan 19 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Adliyeye sevk edilenlerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 5 kişiyse serbest bırakıldı.
