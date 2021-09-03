Serinlemek istediği Fırat Nehri'nde boğuldu

Gaziantep Haberleri DHA 03.09.2021 - 12:32
Olay, dün öğle saatlerinde Karkamış ilçesinde meydana geldi. Yakınları ile piknik yapan Süleyman Çınar, sıcaktan bunalınca serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi.
Bir süre sonra akıntıya kapılan Çınar, gözden kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Süleyman Çınar’ı bulup, sudan çıkardı.
Yapılan kontrolde Çınar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Süleyman Çınar'ın cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
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