Şırnak'ta 37 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kişi yakalandı

Gaziantep'te dolandırıcılık ve yaralama suçlarından 37 yıl kesinleşmiş cezası olan kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Çalışmalar sonucunda Şehitkamil'de, "dolandırıcılık, kasten yaralama ve başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçlarından hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T. isimli kişi yakalandı.

YASAL UYARI

