Şırnak'ta 37 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kişi yakalandı
26.11.2025 15:19
İHA
Gaziantep'te dolandırıcılık ve yaralama suçlarından 37 yıl kesinleşmiş cezası olan kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalar sonucunda Şehitkamil'de, "dolandırıcılık, kasten yaralama ve başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçlarından hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T. isimli kişi yakalandı.
Şüpheli kişi, adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.
