TAG Otoyolu'nda feci kaza: İki can kaybı var
17.05.2026 14:41
Çekici sürücüsü gözaltına alındı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesiminde, hafif ticari aracın çekici ile çarpıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.
Abdurrahman Y. idaresindeki hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı gişeleri civarında, Ali Ö. yönetimindeki çekiciyle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Hüseyin S. (72) ve Fatma S.'nin (72) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı sürücü Abdurrahman Y. ile araçta bulunan Şenay Y. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Çekici sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
