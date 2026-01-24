Tartıştığı kişiyi acımadan öldürdü

Savcılı Mahallesi'nde boş bir arsada araç içerisinde şüpheli H.A. (33) ile E.G. arasında alacak verecek meselesi iddiasıyla tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, E.G'ye tabancayla ateş etti.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, E.G'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, şüpheli H.A'nın olay sonrası suç aleti tabancayı parçalayarak farklı noktalara attığını tespit etti.

UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheliye ait iş yerinde yapılan aramada da 475 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan evli ve 5 çocuğu olduğu öğrenilen E.G. hakkında ailesi tarafından iki gün önce Mavikent Jandarma Karakolu'na kayıp müracaatında bulunulduğu bildirildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.