Toplam piyasa değeri 1 milyon 550 bin TL. Gaziantep'te ele geçirildi
25.07.2026 16:17
İş yeri sahibi gözaltına alındı.
Gaziantep'te bir iş yerine düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 550 bin TL olan kaçak cep telefonu, akıllı saat, kulaklık ve çeşitli elektronik ürünler ele geçirildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı.
KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü unsurlarının da destek verdiği operasyon çerçevesinde Şehitkamil ilçesinde M.A.D. isimli şahsa ait işyerinde arama yapıldı.
Yapılan aramalar sonucunda piyasa değeri 1 milyon 550 bin TL olan gümrük kaçağı 64 adet akıllı cep telefonu, 78 adet şarj kablosu, 37 adet şarj adaptörü, 22 adet kablosuz kulaklık, 10 adet akıllı kol saati ve 2 adet saç şekillendirici ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
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