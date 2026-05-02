Volkanik patlama sonucu oluşan gölete bahar geldi
02.05.2026 13:42
Asırlar öncesinde oluşan gölette su papatyaları açtı.
Gaziantep'te bulunan Bağlama Göleti'nde, ilkbaharla birlikte açan su papatyaları seyrine doyulmaz manzaralar oluşturdu.
İslahiye’nin Yolbaşı Mahallesi kırsalında bulunan, asırlar öncesinde volkanik patlama sonucu oluşan Bağlama Göleti, kentte etkili olan yağışlarla doldu.
Baharın gelmesiyle kırlarda açan papatyaların yanı sıra göletteki su papatyaları da güzel görüntüler ortaya çıkardı. Doğal güzelliği, görenlerin ilgisini çeken su papatyaları, drone ile görüntülendi.
