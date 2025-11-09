Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

İhbar üzerine dün akşam saatlerinde adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Seyar’ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Seyar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

YASAL UYARI

GAZIANTEP Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GAZIANTEP Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.