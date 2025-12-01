Yaralı kartal tedaviye alındı

Gaziantep'te jandarma tarafından bulunan yaralı kartal tedaviye alındı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin kolluk devriyesi sırasında  yorgun ve yaralı olduğu fark edilen kartal buldu. 

 

Ekipler tarafından yakalanan yırtıcı kuş, tedavileri yapılarak tekrar doğaya kazandırılmak üzere bulunduğu yerden alınarak Gaziantep Hayvanat Bahçesi Rehabilitasyon merkezi ekiplerine teslim edildi.

