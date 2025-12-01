Yaralı kartal tedaviye alındı
01.12.2025 15:54
İHA
Gaziantep'te jandarma tarafından bulunan yaralı kartal tedaviye alındı.
Gaziantep'te jandarma ekiplerinin kolluk devriyesi sırasında yorgun ve yaralı olduğu fark edilen kartal buldu.
Ekipler tarafından yakalanan yırtıcı kuş, tedavileri yapılarak tekrar doğaya kazandırılmak üzere bulunduğu yerden alınarak Gaziantep Hayvanat Bahçesi Rehabilitasyon merkezi ekiplerine teslim edildi.
YASAL UYARI
GAZIANTEP Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GAZIANTEP Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.