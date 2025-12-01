Yaralı kartal tedaviye alındı

Ekipler tarafından yakalanan yırtıcı kuş, tedavileri yapılarak tekrar doğaya kazandırılmak üzere bulunduğu yerden alınarak Gaziantep Hayvanat Bahçesi Rehabilitasyon merkezi ekiplerine teslim edildi.

Gaziantep 'te jandarma ekiplerinin kolluk devriyesi sırasında yorgun ve yaralı olduğu fark edilen kartal buldu.

