Yaşlı kadın sobadan zehirlenip öldü
28.02.2026 15:43
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşlı bir kadın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek can verdi.
İslahiye ilçesi kırsal İdilli Mahallesi'nde acı bir olay yaşandı.
Yalnız yaşadığı evinde gece sobayı yakarak uyuyan 72 yaşındaki Selver Arslan'dan haber alamayan yakınları ve komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaşlı kadını hareketsiz şekilde buldu.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, Selver Arslan'ın ilk belirlemelere göre karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
