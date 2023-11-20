Yerli üretim ayakkabılar Gaziantep'te test edilerek uluslararası geçerlilikte onay alıyor



Bölgede ve kentte üretilen ayakkabılar fiziksel ve kimyasal testlerden geçirilmesi için Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu'ndaki laboratuvara getiriliyor. Burada ayakkabıdan numune alan akademisyenler, ayakkabının kimyasal ve fiziksel testlerini gerçekleştiriyor.



Ayakkabılarda kullanılan deri, plastik ve bez gibi maddelerin sağlık açısından riskli olup olmadığını belirleyen akademisyenler, daha sonra ayakkabının sağlamlığını test ediyor. Testleri geçen ayakkabının üretici firmasına, dijital ortamda test sonuçları gönderiliyor. Raporları başarıyla sonuçlanan ayakkabılar, yurt içinde ve dışında satışa sunuluyor.



Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ömer Uçtu, AA muhabirine, merkezin 2019'da faaliyete geçtiğini söyledi.



Kentte 2 bine yakın ayakkabı imalatçısı bulunduğunu aktaran Uçtu, "Ayakkabıdaki sağlık açısından zararlı maddeleri tespit etmek amacıyla, akredite alarak kurulmuş bir merkeziz. Ayakkabıdaki dayanım testlerini de yapmaktayız. 2024'te ise gıda sektörüne yönelik ağır metal geçişlerine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.





Aylık ortalama 300'e yakın analiz yapma kapasitelerinin bulunduğunu anlatan Uçtu, "Özellikle yurt dışına ihraç edilen ürünlerde hem sağlık hem de fiziksel açıdan özellikler istenmekte. Biz bu istenilenleri laboratuvarda test edip rapor haline getiriyoruz. Raporumuz da uluslararası geçerliliğe sahiptir." diye konuştu.



- "Suudi Arabistan çok sıkı tedbirlere sahip"



Uçtu, üreticilerle sürekli iletişim halinde olduklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:



"Bazı testler uzun sürebiliyor, ortalama 5 günü geçmiyor. Müşterinin isteğine bağlı olarak süre değişebiliyor. Özellikle ayakkabı sektöründe Suudi Arabistan çok sıkı tedbirlere sahip. Buraya gönderileceği zaman mutlaka analiz edilip gönderilmesi gerekiyor. Eğer olmazsa gümrükten geri iade ediliyor. Ayakkabı analizi yapan pek firma yok. 2019'dan bu yana ayakkabı sektöründe 7 farklı metotta hizmet ediyoruz. Türkiye'de ayakkabı üretimi Gaziantep, Konya, İzmir ve İstanbul'dur. Türkiye'deki her 4 ayakkabıdan 1'ini biz burada test ediyoruz."



- "Ayakkabılarda kanserojen maddelerin tespitini yapıyoruz"



Öğretim Görevlisi Durdane Özbay ise merkezlerinde ayakkabılara yapılan kimyasal ve fiziksel testlerin kısa sürede tamamlandığını ifade etti.



Testlerin sağlık açısından önemli olduğunu dile getiren Özbay, şunları kaydetti:



"Burada akredite analizi yapıyoruz. Firmalardan gelen ayakkabıların ilk başta numune kayıtları alınıyor. Buradan sonra ayakkabı, kısımlara ayrılıyor ve yapılacak analizler belirleniyor. Parçalama işlemleri yapıldıktan sonra hangi işlemler yapılacaksa bunlara karar veriyoruz. Bu kapsamda fitalat, azo boyar, krom 6, pH ve PAH analizleri yapıyoruz. Analizleri ayakkabıların parçalarına göre yapıyoruz. Tekstil veya deri olarak ayırıyoruz. Gelen numunelerin özelliklerine göre işlem yapıyoruz. Kullandığımız cihazlar yüksek teknolojiye sahiptir. Ayakkabıların içerisinde yasaklı kimyasal maddeler olabiliyor. Ayakkabıların içerisinde deriyi yumuşatmak için fitalatlar oluyor. Bunların analizlerini yapıyoruz. Ayakkabılarda kanserojen maddelerin tespitini yapıyoruz."



Özbay, ayakkabıların piyasaya sunulmadan önce mutlaka analiz testlerinin yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.



