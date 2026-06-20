YKS yolunda acı kaza. Hayalleri yarım kaldı

Karkamış ilçesi kırsal Soylu Mahallesi yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

Fatih İnal'ın (19) kullandığı otomobil , kavşakta Ahmet A.'nın kullandığı TIR ile çarpıştı.

SINAVA YETİŞMEYE ÇALIŞIYORLARMIŞ

Kazada, yetişmek için Nizip ilçesine gittikleri öğrenilen ve akraba olan otomobil sürücüsü Fatih İnal ile Ahmet A. (19) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Fatih İnal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralı Ahmet İnal'ın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Hayatını kaybeden Fatih İnal'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.