YKS yolunda acı kaza. Hayalleri yarım kaldı
20.06.2026 11:32
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT oturumuna yetişmeye çalışan iki gencin bulunduğu otomobil, TIR ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan iki öğrenciden biri, hayatını kaybetti.
Karkamış ilçesi kırsal Soylu Mahallesi yakınlarında trafik kazası meydana geldi.
Fatih İnal'ın (19) kullandığı otomobil, kavşakta Ahmet A.'nın kullandığı TIR ile çarpıştı.
SINAVA YETİŞMEYE ÇALIŞIYORLARMIŞ
Kazada, yetişmek için Nizip ilçesine gittikleri öğrenilen ve akraba olan otomobil sürücüsü Fatih İnal ile Ahmet A. (19) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Fatih İnal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Diğer yaralı Ahmet İnal'ın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.
Hayatını kaybeden Fatih İnal'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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