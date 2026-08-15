Yüzlerce sürücüye 886 bin TL ceza

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde kent merkezindeki birçok noktada Huzurlu Parklar uygulaması yaptı.

Uygulamada, 26 bin 541 şüpheli ile 654’ü motosiklet olmak üzere 2 bin 98 araç sorgulandı.

Sorgulamalar sonucunda aranan iki aranan şüpheli yakalanırken 28 şüpheli hakkında çevreye rahatsızlık vermekten işlem yapıldı.

886 BİN LİRA CEZA

Çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 169 sürücüye ise 885 bin 758 TL cezai işlem uygulandı.