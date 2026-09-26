Gaziantep'te binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
26.09.2026 16:28
Gaziantep'te yapılan narkotik operasyonunda binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına ilişkin çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda kent merkezinde belirlenen ikamete düzenlenen operasyonda 572 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan üç zanlının emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.