Gaziantep'te ev sahibi tartıştığı kiracısını vurdu

09.05.2026 10:37

IHA

Polis kaçan saldırganı arıyor.

Gaziantep'te ev sahibi-kiracı tartışması kanlı bitti. Pompalı tüfekle vurulan kiracı yaralandı.

Gaziantep'te bir ev sahibi, tartıştığı kiracısını vurdu.

 

Olay, Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi B.Ş. ile kiracısı Hamide G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

 

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken B.Ş.'nin olay sırasında pompalı tüfekle ateş ettiği kiracısı Hamide G. ayaklarından yaralandı.

 

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

 

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı.

 

Olayla ilgili soruşturma ve kaçan saldırganı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

