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Gaziantep'te tünel inşaatında iş kazası: Bir işçi öldü

10.09.2026 12:26

Gaziantep'te tünel inşaatında iş kazası: Bir işçi öldü
Anadolu Ajansı

İş kazasının yaşandığı tünel inşaatına emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA, DHA
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Gaziantep'te yapımı devam eden Dülük-OSB Tüneli inşaatında iskele çöktü. Olayda bir işçi yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te şehir içi trafiği rahatlatmak amacıyla yapılan Dülük-OSB Tüneli inşaatında iş kazası yaşandı.

 

Merkez Sam Mahallesi yakınlarındaki tünel inşaatında kurulan iskele henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

 

BİR İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, ambulans, itfaiye, arama-kurtarma ve polis ekibi sevk edildi.

 

Kazada yaralanan bir işçi hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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