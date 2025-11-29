Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu
29.11.2025 12:50
DHA
Gaziantep’in Nurdağı İlçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 200 captagon, 1 tabanca ve 102 mermi ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadele yönelik yürütülen çalışma kapsamında tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 200 captagon,1 ruhsatsız tabanca,102 tabanca mermisi ve 1 cep telefonu ele geçirildi.
Ekipler uyuşturucuya, tabanca ve mermilere el koyarken M.A.'yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.