29.11.2025 12:50

‪Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu
DHA

Gaziantep’in Nurdağı İlçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 200 captagon, 1 tabanca ve 102 mermi ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadele yönelik yürütülen çalışma kapsamında tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 200 captagon,1 ruhsatsız tabanca,102 tabanca mermisi ve 1 cep telefonu ele geçirildi. 

 

Ekipler uyuşturucuya, tabanca ve mermilere el koyarken M.A.'yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

