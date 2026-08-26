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Gaziosmanpaşa'da yük asansörü 4'üncü kattan düştü, 1 işçi ağır yaralandı

26.08.2026 13:46

Gaziosmanpaşa'da yük asansörü 4'üncü kattan düştü, 1 işçi ağır yaralandı
DHA

İşçinin durumu ağır.

DHA
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da 4'üncü kattan düşen yük asansöründe bulunan 1 işçi ağır yaralandı. İş yeri sahibi gözaltına alındı.

Olay sabah saatlerinde Yenimahalle Mahallesi Hekimsuyu Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

 

Tekstil firmasında çalışan Ahmet B. isimli işçi 4'üncü kattan yük asansörüne bindi. Henüz bilinmeyen bir nedenle asansör düştü. İşçi başından ve vücudunun çeşitli yerleinden ağır yaralandı.

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

İş yeri sahibi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

Olay yeri inceleme ekipleri ise düşen asansör ve çevresinde araştırma yaptı.

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