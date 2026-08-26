Gaziosmanpaşa'da yük asansörü 4'üncü kattan düştü, 1 işçi ağır yaralandı

Olay sabah saatlerinde Yenimahalle Mahallesi Hekimsuyu Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

Tekstil firmasında çalışan Ahmet B. isimli işçi 4'üncü kattan yük asansörüne bindi. Henüz bilinmeyen bir nedenle asansör düştü. İşçi başından ve vücudunun çeşitli yerleinden ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık , itfaiye ve polis ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İş yeri sahibi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.