Geri manevra yaptığı araçla 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu

Kaza , Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş., minibüsle evin önünde geri manevra yaptığı 1,5 yaşındaki oğlu Y.E.Ş.'ye çarptı.

Aracın altında kalan küçük çocuk ağır yaralanırken, yakınları tarafından Gebiz Acil Sağlık Merkezi'ne götürüldü. 1.5 yaşındaki Y.E.Ş., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.