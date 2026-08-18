Gider borusunda büyüdü, boyu iki metreye ulaştı

Zonguldak 'ın Alaplı ilçesinde 6 katlı iş merkezinin dördüncü katının duvarında büyüyen incir ağacı görenleri şaşırtıyor.

Rampalı Çarşı olarak bilinen iş merkezinin dördüncü katında duvardaki gider borusunun girişinde çıkan incir ağacı yaklaşık iki metre boya ulaştı.

“ŞAŞILACAK BİR ŞEY”

Esnaf Fatih Orhan, incir ağacının duvarda nasıl yetiştiğini kendilerinin de merak ettiğini belirterek, "Milletin toprağa diktiği ağaç tutmuyor ama betonda tutuyor. Şaşılacak bir şey." dedi.

“UZUN ZAMAN SONRA FARK ETTİK”

Esnaf Halil Pehlivan da "Biz de uzun zaman sonra fark ettik orada ağaç çıktığını. Enteresan bir durum. Rüzgarın getirdiği tohumdan olabilir diye düşünüyoruz. Meyvenin çekirdeğinden de çıkmış olabilir." diye konuştu. ​​​​​​