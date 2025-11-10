Bektaş Yaylası referandumla Yavuzkemal Beldesi'ne bağlandı

Konuklu Köyü'nde gerçekleştirilen referandumda, 256 seçmenden 199'u sandığa gitti. Oy kullanan seçmenlerin tamamı "evet" oyu vererek, köyün Yavuzkemal Beldesi'ne bağlanmasını onayladı.

Böylece Bektaş Yaylası'nın da içerisinde bulunduğu Konuklu Köyü resmen Yavuzkemal Beldesi'nin sınırlarına dahil oldu.

Referandum sonucunu değerlendiren Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, "Her iki tarafa, hem Bektaş Yaylası'na hem de Yavuzkemal Beldesi'ne hayırlı olması dileğiyle. Geleceği yayla turizminde olan Kulakkaya Yaylası'nda olduğu gibi Bektaş Yaylası'na da en güzel hizmetleri yapacağız" dedi.