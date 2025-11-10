Bektaş Yaylası referandumla Yavuzkemal Beldesi'ne bağlandı
10.11.2025 10:12
İHA
Giresun'un Bektaş Yaylası sınırları içerisinde yer alan Bulancak ilçesine bağlı Konuklu köyü, yapılan referandum sonucunda Yavuzkemal Beldesi'ne bağlanma kararı aldı.
Konuklu Köyü'nde gerçekleştirilen referandumda, 256 seçmenden 199'u sandığa gitti. Oy kullanan seçmenlerin tamamı "evet" oyu vererek, köyün Yavuzkemal Beldesi'ne bağlanmasını onayladı.
Böylece Bektaş Yaylası'nın da içerisinde bulunduğu Konuklu Köyü resmen Yavuzkemal Beldesi'nin sınırlarına dahil oldu.
Referandum sonucunu değerlendiren Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, "Her iki tarafa, hem Bektaş Yaylası'na hem de Yavuzkemal Beldesi'ne hayırlı olması dileğiyle. Geleceği yayla turizminde olan Kulakkaya Yaylası'nda olduğu gibi Bektaş Yaylası'na da en güzel hizmetleri yapacağız" dedi.
