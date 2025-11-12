Balıkçı teknesi alabora oldu, bir kişi yaşamını yitirdi

Kıyıya getirilerek ambulansla Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki balıkçının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince iki balıkçı sudan çıkarıldı.

Teknenin bir süre sonra alabora olması sonucu Haydar Y. (69), Mustafa C. (63) ve Hasan Dede (70) denize düştü.

Giresun 'da Boztepe Balıkçı Barınağı açıklarında avlanmalarının ardından dönüşe geçen üç balıkçının bulunduğu "ikizlerim" adlı tekneden yardım çağrısında bulunuldu.

