Balıkçı teknesi alabora oldu, bir kişi yaşamını yitirdi
12.11.2025 13:47
İHA, AA
Giresun'un Eynesil ilçesi açıklarında balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 70 yaşındaki Hasan Dede hayatını kaybetti.
Giresun'da Boztepe Balıkçı Barınağı açıklarında avlanmalarının ardından dönüşe geçen üç balıkçının bulunduğu "ikizlerim" adlı tekneden yardım çağrısında bulunuldu.
Teknenin bir süre sonra alabora olması sonucu Haydar Y. (69), Mustafa C. (63) ve Hasan Dede (70) denize düştü.
Olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince iki balıkçı sudan çıkarıldı.
BİR KİŞİ ÖLDÜ, İKİ KİŞİ KURTARILDI
Ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucunda bulunan Dede'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kıyıya getirilerek ambulansla Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki balıkçının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, yaşamını yitiren Dede'nin cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.
