Giresun'da otomobil fındık bahçesine yuvarlandı. 2 ölü, 3 yaralı

Giresun'un Keşap ilçesinde kontrolden çıkarak fındık bahçesine yuvarlanan otomobilde sürücü ile bir yolcu hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık , jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri gönderildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerde Muaz Ayaz ile yanında bulunan akrabası Kader Ayaz’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

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