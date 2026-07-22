Giresun'da otomobil fındık bahçesine yuvarlandı. 2 ölü, 3 yaralı
22.07.2026 14:31
Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.
Giresun'un Keşap ilçesinde kontrolden çıkarak fındık bahçesine yuvarlanan otomobilde sürücü ile bir yolcu hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Keşap ilçesine bağlı Düzköy köyü Geçilmez Tüneli çıkışında yaşandı. Muaz Ayaz yönetimindeki araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak fındık bahçesine devrildi. Araç, taklalar atarak ters döndü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri gönderildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerde Muaz Ayaz ile yanında bulunan akrabası Kader Ayaz’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Ağır yaralanan Tayyip Ayaz (45), 5 aylık Muhammed Musa Ayaz ve Mihrimah İsra Ayaz (5), sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.
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