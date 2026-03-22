Giresun'da feci kaza: Üç kişi yaşamını yitirdi
22.03.2026 11:08
Giresun'da dereye devrilen hafif ticari araçtaki üç kişi öldü, iki kişi yaralandı. (Foto: Arşiv)
Giresun'un Tirebolu ilçesinde hafif ticari araç dereye devrildi. Kazada üç kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.
Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Giresun'un Tirebolu ilçesinden feci bir kaza haberi geldi.
Ahmet Çakmak (52) idaresindeki hafif ticari araç, Giresun-Tirebolu Karayolu Yılgın köyü mevkisinde dereye devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Bülbül Düzgün (76) ve Selahattin Çakmak (66) yaşamını yitirdi.
Yaralılardan Fatih Çakmak (24) ve Ziya Düzgün (60) Tirebolu İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
YASAL UYARI
TIREBOLU Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TIREBOLU Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.