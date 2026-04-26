50 metre takla atan araç, ağaçlara takılarak durabildi. Bir kişi hayatını kaybetti
26.04.2026 16:38
Hayatını kaybeden sürücünün 49 yaşında olduğu öğrenildi.
Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Yeniköy'de bir otomobil, 50 metre takla attıktan sonra ağaçlara takılarak durabildi. Kazada bir kişi yaşamını yitirdi.
Olay Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Yeniköy'de meydana geldi. Yılmaz Kaplan yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak fındık bahçesine yuvarlandı.
Yaklaşık 50 metre takla atan araç, fındık ağaçlarına takılarak durabildi. 49 yaşında olduğu öğrenilen sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
GIRESUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GIRESUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.