50 yıllık hayat arkadaşları aynı gün öldü

Giresun'un Alucra ilçesinde 50 yıllık evli olan İsmet ve Ayşe Bıyıkçı (70) çifti, aynı gün geçirdikleri kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sabah eşini kaybeden Ayşe Bıyıkçı da akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden İsmet ve Ayşe Bıyıkçı için Alucra Merkez Camii'nde yan yana kılınan cenaze namazının ardından Topçam Mahallesi Kabristanı'nda yan yana toprağa verildi.

