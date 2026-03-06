50 yıllık hayat arkadaşları aynı gün öldü
06.03.2026 18:47
Son Güncelleme: 06.03.2026 18:49
İsmet ve Ayşe Bıyıkçı yan yana toprağa verildi.
Giresun'un Alucra ilçesinde 50 yıllık evli olan İsmet ve Ayşe Bıyıkçı (70) çifti, aynı gün geçirdikleri kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sabah eşini kaybeden Ayşe Bıyıkçı da akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Topçam Mahallesi'nde yaşayan emekli Milli Eğitim personeli İsmet Bıyıkçı (75), sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Aynı günün akşam saatlerinde eşi Ayşe Bıyıkçı da (70) evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybeden İsmet ve Ayşe Bıyıkçı için Alucra Merkez Camii'nde yan yana kılınan cenaze namazının ardından Topçam Mahallesi Kabristanı'nda yan yana toprağa verildi.
