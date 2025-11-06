Amatör sporcunun antrenman sonrası acı ölümü
Giresun'da amatör genç futbolcu Samet Şahin motosiklet kazasında hayatını kaybetti.
Kaza, Aksu Mahallesi Pazar Caddesi'nde meydana geldi.
Amatör ligde mücadele eden Çınarlarspor’da forma giyen Samet Şahin, antrenman sonrası evine giderken kullandığı motosiklet, park halindeki çekiciye çarptı.
Kazada ağır yaralanan Şahin, çağrılan ambulansla Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
