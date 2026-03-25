Duran otomobile çarpıp kendisini yere atmıştı. Yaşlı adamın kahreden sonu
25.03.2026 11:13
Yangında hayatını kaybeden vatandaş, sosyal medyadaki kaza videosuyla gündem olmuştu.
Giresun'da daha önce sosyal medyada kendini aracın önüne atıp yere düştüğü videosuyla gündem olan Fevzi Demiray, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.
Giresun'un Cumhuriyet Mahallesi'nde gece yarısı bir evde yangın çıktı.
Alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
EV SAHİBİ HAYATINI KAYBETTİ
Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede 62 yaşındaki Fevzi Demiray'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İlk değerlendirmelere göre yangının elektrikli sobadan çıkmış olabileceği üzerinde durulurken, Demiray'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna gönderildi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU
Demiray daha önce, yaya geçidini kullanırken araç çarpmadığı halde çarpmış gibi yere düştüğü iddiasıyla sosyal medyada gündem olmuştu.
