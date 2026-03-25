Duran otomobile çarpıp kendisini yere atmıştı. Yaşlı adamın kahreden sonu

Giresun'da daha önce sosyal medyada kendini aracın önüne atıp yere düştüğü videosuyla gündem olan Fevzi Demiray, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Demiray daha önce, yaya geçidini kullanırken araç çarpmadığı halde çarpmış gibi yere düştüğü iddiasıyla sosyal medyada gündem olmuştu.

Alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

