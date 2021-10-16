Giresun İl Sağlık Müdürlüğü: Zehirlenme bulguları olan 6 kişi yoğun bakımda tedaviye alındı

Haberler - Giresun Haberleri Anadolu Ajansı 16.10.2021 - 23:23
Giresun Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne zehirlenme bulguları bulunan 6 kişinin başvurduğu belirtildi.
Ayrıntılı muayene sonucu bu kişilerin aynı işletmede çalıştıkları ve atropin zehirlenmesi benzeri bulgularla hastaneye başvurduklarının belirlendiği kaydedilen açıklamada, "Takip ve tedavilerine acil olarak başlanan vatandaşlarımızın nasıl zehirlendikleri ile ilgili geniş çaplı araştırma başlatılmış olup tedavileri yoğun bakımda devam etmektedir. Yemek kaynaklı bir zehirlenme olması ihtimali dahilinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile birlikte analizlerimiz devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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