Giresun'da 94 engellinin tekerlekli ve akülü sandalye ihtiyacı karşılandı.

Giresun Haberleri - Anadolu Ajansı, Giresun'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 94 engellinin tekerlekli ve akülü sandalye ihtiyacı karşılandı.



Etkinlikler kapsamında, kentte faaliyet gösteren özel eğitim okulları ve engelli derneklerinin katılımıyla Debboy mevkisinde yürüyüş düzenlendi.





Atatürk Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından engellilerden oluşan mehter takımı sahne aldı, şiirler okundu, orkestra eşliğinde müzik dinletisi yapıldı.



Vali Enver Ünlü, yaptığı konuşmada, engellilere destek olmaya ve sorunlarına çözüm üretmeye gayret edeceklerini söyledi.





Ünlü, engellilerin sosyal hayata entegre olarak yaşam kalitelerinin yükseltilmesinin, medeni bir toplum olmanın zaruretleri arasında yer aldığına işaret ederek, "Tüm vatandaşlarımızın hakkını adil biçimde gözetmek ve kurumlarımızın, düzenlediğimiz faaliyetlerin, yaptığımız çalışmaların herkes için erişilebilir ve istifade edilebilir olmasını sağlamak adına büyük hassasiyet gösteriyoruz." dedi.



Giresun Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi çalışmalarının sürdüğünü de bildiren Ünlü, merkezin yapılacağı yerin hazır olduğunu sözlerine ekledi.



AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, 94 engelliye tekerlekli ve akülü sandalye bağışında bulunan hayırsever Safi ailesine teşekkür ederek, "Engelli ailelerimize iki sene önce söz vermiş olduğumuz Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi'nin takipçisiyiz. Bu yaşam merkezini Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Safi ağabeyimiz hayata geçirecek. Engelli kardeşlerimiz bize emanettir." diye konuştu.



Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise bir gün değil her gün engelliler ile ailelerinin yanında olduklarını vurguladı.





İş insanı Cengiz Safi de 3 Aralık'ın bir farkındalık günü olduğunu belirterek, "Bugün engelli bireylerin daha güzel bir yaşam sürmeleri adına üzerimize düşen sorumlukları yerine getirmemiz gereken gündür. Biz de Safi ailesi olarak engelli kardeşlerimize yardımcı olmak, bu bilicin artmasını sağlamak ve yaralarına merhem olabilmek için buradayız." dedi.





Etkinlik, Giresun Valiliği ve Safi Holding iş birliğinde temin edilen tekerlekli ve akülü sandalyelerin engellilere tesliminin ardından sona erdi.

