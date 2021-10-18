Giresun'da dereye düşen aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Haberler - Giresun Haberleri Anadolu Ajansı 18.10.2021 - 09:09
Giresun Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, ilçenin Akkaya köyünde, Bekir Kıran (59) idaresindeki 28 ED 298 plakalı otomobil dereye düştü.
Kazada, sürücü Kıran, olay yerinde hayatını kaybetti.
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