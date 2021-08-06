Giresun'da fındık işçilerinin yemek yediği evin ahşap zemini çöktü: 11 yaralı

Giresun Haberleri Anadolu Ajansı 06.08.2021 - 16:33
Giresun Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, ilçenin Adabük Mahallesi Öksüzlü mevkisinde fındık toplayan işçiler, öğle yemeği molası için aynı bölgede bulunan ve hasat dönemlerinde kullanılan eve geldi.
İşçilerin yemek yediği sırada birinci katın ahşap zemini çöktü. Evin bodrum katına düşen Ahmet, Bülbül, Sevgi ve Birgül Yıldız, Nisa, Seyfullah ve Fatma Kılıç, Berat ve Pınar Topal ile Yasin Emre ve Firdevs Meşe çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, kaldırıldıkları Espiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere ile AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı da hastaneye giderek yaralılara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
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