Giresun’da fındıkta don riski yok, üreticiyi kokarca korkutuyor

Giresun ’da fındık üreticileri, yeni sezon öncesi bahçelerdeki genel durumun olumlu olduğunu belirtti. Bölgede fındık sanayiciliği yapan Mustafa Demirci, bin rakımın altındaki tarım alanlarında zirai don riskinin bulunmadığını söyledi.

Demirci, yalnızca bin 300 rakım ve üzerindeki bazı yüksek kesimlerde sınırlı düzeyde don olaylarının görüldüğünü ifade ederek "Bizim bölgemizde zirai don açısından bir sıkıntı gözükmüyor. Daha çok Ordu’nun yüksek kesimlerinde yüzde 1, 2 oranında sınırlı bir etki. Giresun’da ise zirai don riski görülmüyor" dedi.

Giresun’da zirai don riskinden ziyade en büyük endişesinin kahverengi kokarca zararlısı olduğunu vurgulayan Demirci, "Geçen yıl bölgede az olan kokarca, bu yıl oldukça yoğun. Tarım İl ve İlçe müdürlüklerinin çalışmalar yürüttüğünü biliyoruz. Ancak kokarca ciddi bir tehdit oluşturuyor. İklim şartları şu an için fındık lehine ve rekolte yüksek görülüyor. Olası kayıpların önüne geçilmesi için üreticilerin mutlaka ilaçlama yapması gerekmektedir. Özellikle kokarcaya karşı mücadelede dikkatli olunması gerekir" diye konuştu.

Öte yandan fındık fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Mustafa Demirci, sezon başında oluşan yüksek fiyat beklentisinin karşılanmadığını ifade ederek şu anda Giresun yağlı kalite fındık fiyatının 230 lira, levant kalitenin ise 180 lira seviyelerinde işlem gördüğünü söyledi.