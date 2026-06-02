Giresun'da heyelan: 22 ev tahliye edildi
02.06.2026 10:20
Ekiplerin, köy ve beldedeki çalışmaları sürüyor. (Foto: Arşiv)
Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 22 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.
Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Bayındır köyü ile Kovanlık beldesinde yağışların ardından çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.
AFAD görevlilerinin yaptıkları incelemelerin ardından Bayındır köyünde 16, Kovanlık beldesinde de 6 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.
