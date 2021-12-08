Giresun'da izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Haberler - Giresun Haberleri Anadolu Ajansı 08.12.2021 - 15:11
Giresun Haberleri - Anadolu Ajansı, Giresun'un Bulancak ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 4 kişi yakalandı.
Jandarma ekipleri, 4 kişinin Cindi köyünde define aramak için izinsiz kazı yaptıklarını tespit etti.
Şüpheliler gözaltına alınırken, kazıda kullanılan bazı malzemeler ile 350 gram barut ve bir tabancaya el konuldu.
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