Giresun'da izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı (Giresun Haberleri)

Giresun'da izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Haberler - Giresun Haberleri Anadolu Ajansı 08.12.2021 - 15:11

Giresun'da izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Giresun'un Bulancak ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 4 kişi yakalandı.

Jandarma ekipleri, 4 kişinin Cindi köyünde define aramak için izinsiz kazı yaptıklarını tespit etti.

Şüpheliler gözaltına alınırken, kazıda kullanılan bazı malzemeler ile 350 gram barut ve bir tabancaya el konuldu.

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