Kazada hafif yaralanan sürücü Ali Yazıcı’nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Yazıcı’nın (66) hayatını kaybettiği belirlendi.

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