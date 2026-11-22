Giresun'da kamyonet dereye yuvarlandı: 1 ölü
22.11.2026 13:36
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Giresun'da kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Doğankent ilçesine bağlı Süttaşı Mahallesi Kovala mevkiinde sabah saat 07.30 sıralarında meydana geldi.
Ali Yazıcı (69) yönetimindeki 28 TK 558 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Yazıcı’nın (66) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada hafif yaralanan sürücü Ali Yazıcı’nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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