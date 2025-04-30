Giresun'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu (Giresun Haberleri)
Giresun'un Doğankent ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu.
Güdül köyünde yaşayan Yusuf Alim'den (43) bir süredir haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
İhbarın ardından AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.
Ekipler, Oyraca köyündeki Harşit Çayı kenarında Alim'i hareketsiz şekilde buldu.
Hayatını kaybettiği belirlenen Alim'in cenazesi, otopsi için Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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