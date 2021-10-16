Giresun'da minibüsün traktör römorkuna çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Haberler - Giresun Haberleri Anadolu Ajansı 16.10.2021 - 09:20
Giresun Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, Sivas'ın Suşehri ilçesi istikametinden Şebinkarahisar yönüne giden Ünsal Sarıgül idaresindeki 28 M 7114 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden Selman Karakaya yönetimindeki 58 EK 837 plakalı traktörün römorkuna çarptı.
Kazada, sürücüler ile minibüsteki Edanur Sarıgül yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Minibüs sürücüsü Ünsal Sarıgül'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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