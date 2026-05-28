Giresun'da otomobil dereye devrildi. 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
28.05.2026 22:51
Yaralı, ambulansla Güce İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Karadoğa Yaylası mevkisinde Sefer A. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak dereye devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Nazmiye A, olay yerinde hayatını kaybetti, Nuran A. ise yaralandı.
Yaralı, ambulansla Güce İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
YASAL UYARI
GIRESUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GIRESUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.