Giresun'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun Haberleri DHA 10.08.2021 - 11:59
Giresun Haberleri - DHA,
Kaza, sabah saatlerinde, merkeze bağlı Hamidiye köyünde meydana geldi.
Dursun Ali Öztürk'ün kullandığı 28 AD 296 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak, ağaca çarpıp, şarampole devrildi.Kazada araçta bulunan Emine Öztürk, hayatını kaybederken, sürücü Dursun Ali Öztürk ise yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.
Emine Öztürk’ün cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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