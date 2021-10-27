Giresun'da Şah Yolu'ndaki tarihi kilise restore ediliyor

Giresun Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce Çakrak Kilisesi'nin Turizme Kazandırılması Projesi ve Şah Yolu Güzergahı Destinasyonu Projesi hazırlandı.



Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nca kabul edilen proje Giresun Valiliği İl Özel İdaresi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da desteklendi.



Yaklaşık maliyeti toplamda 1 milyon 580 bin lira olan projede ilk etapta kazı çalışması yapılarak kiliseye ait zemin döşemesi, sütunlar, sütun başlık ve kaideleri, freskler, metal ve benzeri mimari kalıntılar açığa çıkarıldı.



Tarihi mekanda incelemelerde bulanan Giresun Valisi Enver Ünlü, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kilisenin Dereli, Alucra ve Yağlıdere'den gelen yolların kesişme noktasında yer aldığını söyledi.



Kilisenin kemer köprüsüyle Şah Yolu güzergahında seyahat eden vatandaşların oldukça ilgi gösterdiği bir destinasyon olduğunu dile getiren Ünlü, geçmiş yıllarda tarihi kilise için restorasyon projesi hazırlandığını aktardı.



Ünlü, bu yıl ise kilisede yapılan kazılarla çalışmaların başladığını kaydederek, "Burada çok ekonomik bir maliyetle kazıyı bitirdik. Hazırlanan rölöve restitüsyon projeleri kapsamında içeriden çıkan malzemelerin orijinal yerlerine yerleştirilmesiyle restorasyonunun yapılarak bir an önce kilisenin ayağa kaldırılmasını amaçlıyoruz. Bu kilise ve hemen aşağısındaki kemer köprünün restorasyonuyla Şah Yolu'nu tekrar eski ününe kavuşturmak istiyoruz." dedi.



Bölgede Kırkharman Kilisesi ve Hacı Abdullah duvarının da yer aldığına dikkati çeken Ünlü, tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri gün ışığına çıkararak bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerle paylaşmak istediklerini belirtti.



Ünlü, Yağlıdere istikametinden gelen güzergahı, Dereli istikametindeki Mavigöl, Kuzalan Şelalesi, Göksu Travertenleri ile birleştirmek istediklerinin altını çizerek, yine Meryem Ana Manastırı ve Licese Kilisesi'nin yer aldığı Şebinkarahisar'a da bu destinasyonu uzatmak istediklerini belirtti.



Bölgedeki tüm tarihi ve kültürel varlıkları gün ışığına çıkarmak istediklerini ifade eden Ünlü, "Bu eserleri tekrar tarih severlerin, doğaseverlerin ve turizm hareketliliğine katılan turistlerin beğenisine sunmak istiyoruz. Bu tarihi ve kültürel değerlerimizi korumamız lazım." diye konuştu.



Projenin bilimsel danışmanı ve Giresun Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gazanfer İltar ise Çakrak bölgesinin ismini Farsça "Şah-Rah" olan "Şah Yolu"ndan aldığını aktardı.



Çakrak bölgesinin Karadeniz'i İç Anadolu ve İran'a bağlayan bir nokta olduğunun altını çizen İltar, şunları söyledi:



"Bulunduğumuz alan Çakrak'ın Pera Mahallesi, eski kayıtlarda bu mevcut, kilisenin adı ise Kimisis Teodoku Kilisesi'dir. Yaklaşık bir ay önce tamamladığımız restitüsyon projesinin çözümlemesine yönelik bir kazı yaptık, kazıda kilisenin sütunları, sütun başları ve diğer mimari birimlerinin parçalarını ve kilise içerisine gömülen bir takım iskelet parçalarını gün yüzüne çıkardık. Bunları tekrar restorasyonda kullanmak için muhafaza altına aldık. Şu anda DOKA ve Giresun Valiliği'nin katkılarıyla kilisenin restorasyon çalışmalarını başlattık."





