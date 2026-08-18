Giresun'da selde kaybolan Muhammet'ten acı haber
18.08.2026 12:34
Son Güncelleme: 18.08.2026 12:50
Selde kaybolan Muhammet'in dayısı Mehmet Akkaya için 5'inci günde arama çalışmaları sürüyor.
Giresun'da selde kaybolan 16 yaşındaki Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni bulundu.
Giresun'un Keşap ilçesi Karadere köyü mevkisinde 13 Ağustos'ta sele kapılan araçtaki 3 kişiden Mehmet Akkaya (45) ve yeğeni Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'na (16) ulaşmak için ekipler çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler aracın bulunduğu yerden yaklaşık 100 metre uzaklıkta, dere kenarında toprak altında Muhammet'in cansız bedenine ulaştı.
Bulunduğu alandan çıkarılan cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Ekipler aynı bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor, Hakkıoğlu’nun dayısı Mehmet Akkaya’ya dair ize ulaşmaya çalışıyor.
Aracı kullanan Ahmet Yılmaz (50), sel sularından kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarmıştı.
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