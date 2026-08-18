Giresun'da selde kaybolan Muhammet'ten acı haber

Giresun 'un Keşap ilçesi Karadere köyü mevkisinde 13 Ağustos'ta sele kapılan araçtaki 3 kişiden Mehmet Akkaya (45) ve yeğeni Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'na (16) ulaşmak için ekipler çalışmalarını sürdürdü.

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